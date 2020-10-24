В Україні зайнято 61% ліжок для хворих на COVID-19 - Степанов

В Україні нині зайнято 61% лікарняних ліжок, призначених для хворих із коронавірусною інфекцією.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу 24 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні на ранок із загальної кількості ліжок по країні зайнято близько 61%”, - сказав він.

Міністр зауважив, що ця цифра включає пацієнтів, у яких підтверджено COVID-19 та які мають важкий перебіг хвороби й перебувають у лікарнях.

У той же час Степанов поінформував, що за останню добу було госпіталізовано 1058 осіб.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, із них за добу – 7 014.