Якщо хворих буде 20 тисяч: МОЗ має чотири сценарії поширення COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я розрахували чотири рівні плану дій залежно від темпів поширення коронавірусу в Україні.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу 23 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми розробляли різні сценарії розвитку подій. В тому числі і зростання кількості хворих, і реагування системи охорони здоров'я... Є чотири рівні, які ми для себе розрахували. Перший рівень - це там, де ми знаходимося зараз, до 8 тисяч хворих на добу. На цьому рівні ми продовжуємо збільшувати кількість ліжок, продовжуємо готуватися до зростання кількості хворих. Нарощуємо кількість тестувань, забезпечуємо більш ефективний процес лікування", - сказав Степанов.

Він зазначив, що наступний рівень буде тоді, коли в Україні зросте кількість хворих до 10 тисяч на день. На цьому рівні потрібно ввести в дію практично всі 52 тисячі ліжок. У деяких регіонах перейдуть до розгортання мобільних, польових госпіталів. "Ситуація така, що ми можемо перейти до цієї дії. Зараз ми прораховуємо, дивимось, щоб система була готова до такого виклику ”, - сказав Степанов.

За його словами, наступний рівень — це до 15 тисячі хворих за добу . Він зазначив, що у такому випадку вводиться повний перелік обмежень, який передбачає червоний рівень епіднебезпеки.

Степанов додав, що четвертий рівень це вже до 20 тисяч хворих за добу. При такому сценарії заповненість ліжкового фонду може становити до 100%.

"У такому випадку ми змушені будемо запроваджувати так звані протоколи вибору. Коли лікарі змушені будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарних умовах. Я не хочу нікого лякати, але МОЗ проводить максимально відкриту політику. І я впевнений, ви маєте знати весь спектр дій, які ми робимо зараз та будемо робити далі. Я вірю, що ми не повинні опинитися на четвертому рівні”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов нещодавно заявляв, що в Україні найближчими тижнями може зрости кількість заражень коронавірусом до 8-10 тисяч нових випадків на добу, тоді в державі збільшуватимуть кількість ліжок для таких хворих та розпочнуть роботу з розгортання додаткових госпіталів.

В Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.