Президент доручив Шмигалю посилити підтримку людей з інвалідністю

Президент Володимир Зеленський закликав Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля посилити підтримку людей з інвалідністю для мінімізації ризиків від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

"Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у якому поставив завдання посилити підтримку людей з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зеленський також звернув увагу, що однією з найуразливіших верств населення України, яка потерпає від пандемії COVID-19, є люди з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю.

"Вони вже мають суттєвий рівень втрати здоров'я, і для них пандемія означає збільшення ризику для життя та появу ще більших ускладнень", – зазначається в листі глави держави до очільника уряду.

Президент наголосив, що вказана категорія громадян ще до пандемії мала проблеми з доступом до медичної допомоги, а коронавірус ще більше актуалізував це питання.

«Прошу вас, шановний Денисе Анатолійовичу, вжити заходів щодо посилення підтримки людей з інвалідністю у період пандемії та мінімізації її наслідків для них», – йдеться у листі.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.