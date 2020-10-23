Президент доручив Шмигалю посилити підтримку людей з інвалідністю
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.
"Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у якому поставив завдання посилити підтримку людей з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Зеленський також звернув увагу, що однією з найуразливіших верств населення України, яка потерпає від пандемії COVID-19, є люди з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю.
"Вони вже мають суттєвий рівень втрати здоров'я, і для них пандемія означає збільшення ризику для життя та появу ще більших ускладнень", – зазначається в листі глави держави до очільника уряду.
Президент наголосив, що вказана категорія громадян ще до пандемії мала проблеми з доступом до медичної допомоги, а коронавірус ще більше актуалізував це питання.
«Прошу вас, шановний Денисе Анатолійовичу, вжити заходів щодо посилення підтримки людей з інвалідністю у період пандемії та мінімізації її наслідків для них», – йдеться у листі.
Як повідомлялося, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.