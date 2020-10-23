В Україні побудують п'ять сучасних медмістечок – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні невдовзі буде побудовано п'ять сучасних медичних містечок.

Про це він розповів під час участі у відкритті реконструйованого Обласного діагностичного центру з консультативною поліклінікою у м. Слов'янськ на Донеччині, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«У нас є завдання – зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо», – сказав Зеленський.

Президенту також презентували план будівництва обласної багатопрофільної лікарні у Краматорську, яка має стати "флагманським медичним проєктом" із будівництва п'яти медичних містечок по всій країні.

Планується, що така медустанова у Краматорську зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою понад 2,5 млн мешканців Донеччини, Луганщини та Харківщини.

Проєкт передбачає, зокрема, створення у складі лікарні потужного консультативно-діагностичного підрозділу, оснащеного високоточним медичним обладнанням із впровадженням методів експрес-діагностики найпоширеніших хвороб. Консультативне відділення розраховане на 600 відвідувань за зміну.

Стаціонарну допомогу планують надавати у найрізноманітніших відділеннях.

Вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд грн, загальний кошторис – 8 млрд грн.

Розпочати спорудження планують у першому кварталі 2021 року за наявності відповідного фінансування.

Глава держави запевнив, що фінансування буде забезпечене.

При цьому Президент акцентував увагу на необхідності пошуку й позабюджетних шляхів фінансування для будівництва всього містечка водночас, а не поступово, чергами протягом кількох років.

Водночас в Обласному діагностичному центрі у Слов'янську глава держави оглянув нові кабінети МРТ та КТ, відділення діагностичної ендоскопії та відділення інтервенційної хірургії для проведення лікування протягом однієї доби.

Зазначається, що у центрі передбачена максимальна комп’ютеризація з використанням медичної інформаційної системи та електронної черги з можливістю бронювання онлайн, будівлю максимально адаптували до потреб маломобільних груп населення та людей з вадами зору.

За даними Офісу глави держави, загальна вартість будівництва й закупівлі обладнання становить понад 330 млн грн.

"Відремонтований центр зможе надавати якісніші діагностичні послуги мешканцям Донеччини. Тут виконуватимуть вузькоспеціалізовані та високотехнологічні дослідження", - проінформували в ОП.

У свою чергу Президент під час спілкування з працівниками діагностичного центру зазначив, що наявність висококваліфікованих лікарів і сучасного обладнання – запорука надання якісної медичної допомоги.

Як повідомлялось, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.

фото: Офіс президента