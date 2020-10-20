Верховний Суд заявляє, що не розглядав зняття судимості з Лозінського

Верховний Суд заявляє, що не розглядав зняття судимості з Лозінського

Укрінформ
Верховний Суд не розглядав справу про зняття судимості з колишнього народного депутата Віктора Лозінського, який відбував покарання за вбивство.

Про це повідомили у коментарі Укрінформу в пресслужбі суду.

"Верховний Суд не розглядав справу про зняття судимості з Віктора Лозінського, оскільки рішення про виконання вироку не оскаржується в касаційному порядку", - сказали в пресслужбі.

У суді уточнили, що Касаційний кримінальний суд у складі ВС відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою прокурора на ухвалу Київського апеляційного суду від 26 червня 2019 року щодо залишення без змін ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 6 травня 2019 року, якою задоволено клопотання Лозінського про зняття з нього судимості.

Як повідомляв Укрінформ, ексдепутат Віктор Лозінський балотується на посаду голови Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.

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Політик іде на вибори як самовисуванець. Загалом на посаду голови Підвисоцької громади балотуються шестеро кандидатів.

Його суперник від "Слуги народу" Сергій Баліцький заявляв у поліцію про погрози з боку Лозінського: той нібито вимагав від Баліцького зняти свою кандидатуру. У відповідь Лозінський оприлюднив інтерв'ю, в якому назвав родину Баліцького "земельними ненажерами". Себе ж Лозінський називає директором агропідприємства й заявляє, що добився справедливості й зняв усі судимості.

У 2007 році Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ. 16 червня 2009 року поблизу смт Голованівськ після інциденту з компанією у складі Віктора Лозінського, прокурора та начальника міліції району і єгеря був убитий селянин Валерій Олійник. Лозінський наполягав, що це була самооборона.

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Тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко спочатку стала на захист соратника, але в липні зажадала від нього скласти мандат.

Верховна Рада зняла з Лозінського недоторканність та позбавила мандату. Після цього він зник, і його оголосили у розшук.

Розшукуваного екснардепа затримали в березні 2010 року і звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Він мав вийти на волю в 2025 році, винним себе не визнав.

Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці).

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У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок Лозінському до 14 років.

У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років.

Після чотирьох років за ґратами, у червні 2014-го, Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я". У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці.

2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, і він вийшов на свободу.

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У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва зняв судимість з Віктора Лозінського.

А у вересні це рішення, за словами Лозінського, підтвердив Верховний суд, зазначає ВВС.

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