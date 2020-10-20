Верховний Суд заявляє, що не розглядав зняття судимості з Лозінського

Верховний Суд не розглядав справу про зняття судимості з колишнього народного депутата Віктора Лозінського, який відбував покарання за вбивство.

Про це повідомили у коментарі Укрінформу в пресслужбі суду.

"Верховний Суд не розглядав справу про зняття судимості з Віктора Лозінського, оскільки рішення про виконання вироку не оскаржується в касаційному порядку", - сказали в пресслужбі.

У суді уточнили, що Касаційний кримінальний суд у складі ВС відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою прокурора на ухвалу Київського апеляційного суду від 26 червня 2019 року щодо залишення без змін ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 6 травня 2019 року, якою задоволено клопотання Лозінського про зняття з нього судимості.

Як повідомляв Укрінформ, ексдепутат Віктор Лозінський балотується на посаду голови Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.

Політик іде на вибори як самовисуванець. Загалом на посаду голови Підвисоцької громади балотуються шестеро кандидатів.

Його суперник від "Слуги народу" Сергій Баліцький заявляв у поліцію про погрози з боку Лозінського: той нібито вимагав від Баліцького зняти свою кандидатуру. У відповідь Лозінський оприлюднив інтерв'ю, в якому назвав родину Баліцького "земельними ненажерами". Себе ж Лозінський називає директором агропідприємства й заявляє, що добився справедливості й зняв усі судимості.

У 2007 році Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ. 16 червня 2009 року поблизу смт Голованівськ після інциденту з компанією у складі Віктора Лозінського, прокурора та начальника міліції району і єгеря був убитий селянин Валерій Олійник. Лозінський наполягав, що це була самооборона.

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Тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко спочатку стала на захист соратника, але в липні зажадала від нього скласти мандат.

Верховна Рада зняла з Лозінського недоторканність та позбавила мандату. Після цього він зник, і його оголосили у розшук.

Розшукуваного екснардепа затримали в березні 2010 року і звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Він мав вийти на волю в 2025 році, винним себе не визнав.

Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці).

У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок Лозінському до 14 років.

У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років.

Після чотирьох років за ґратами, у червні 2014-го, Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я". У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці.

2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, і він вийшов на свободу.

У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва зняв судимість з Віктора Лозінського.

А у вересні це рішення, за словами Лозінського, підтвердив Верховний суд, зазначає ВВС.