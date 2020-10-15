Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив під вартою Мангера і Левіна

Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених у справі щодо загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк, - голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

“15 жовтня 2020 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту в інтересах обвинувачених М. та Л. на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 року, якою обвинуваченим М. та Л. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року, без визначення розміру застави. За результатом апеляційного розгляду, ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту, подані в інтересах обвинувачених М. та Л. – без задоволення”, - поінформували в суді.

Як повідомлялося, 28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їхніми словами, правоохоронці не завершили проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави. Пізніше суд продовжив Мангеру запобіжний захід до 11 вересня.

15 липня у Офісі генпрокурора поінформували, що суд обмежив строк ознайомлення з матеріалами справи для підозрюваних в організації нападу на Гандзюк та їхніх захисників до 24 серпня.