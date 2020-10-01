Вбивство Гандзюк: підозрюваний вказав на Мангера і Левіна як на «замовника» і «виконавця»

Підозрюваний у справі про вбивство Катерини Гандзюк Ігор Павловський на засіданні Приморського райсуду Одеси зізнався в посередництві у вбивстві херсонської активістки, назвав імена замовника та організатора злочину, а також звернувся з клопотанням затвердити укладену ним з прокуратурою угоду про визнання винуватості.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на засіданні 1 жовтня суд заслухав і задовольнив клопотання адвоката рідних Катерини Гандзюк, виніс ухвалу про визнання їх потерпілими і залучення батька, матері та чоловіка загиблої до слухання справи як потерпілих. Підсудний Павловський не висловив заперечення проти цієї ухвали.

Водночас суд відхилив схоже клопотання адвоката голови Херсонської облради Владислава Мангера, обвинуваченого у замовленні вбивства, який просив визнати також свого підзахисного як потерпілого і цивільного позивача.

На це клопотання відреагував підсудний Павловський: "У мене, ваша честь, є заперечення. Як узагалі Мангер чи Левін можуть бути потерпілими, якщо один замовив Гандзюк, а інший організував її (Гандзюк - ред.) убивство?".

Суддя Дмитро Осіїк виніс ухвалу про відхилення клопотання адвоката Мангера і заслухав зізнання підсудного Павловського, який заявив, що повністю визнає "свою провину, правильність викладення обставин в угоді з прокуратурою" і звернувся до суду з клопотанням "про визнання угоди дійсною".

З урахуванням зізнання Павловського суд вирішив запросити на наступне засідання усіх потерпілих для погодження рішення про затвердження угоди підсудного з прокуратурою про визнання його винуватості.

"Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, суд вирішив відкласти прийняття рішення про затвердження угоди між підсудним Павловським та прокуратурою на наступному засіданні, що відбудеться 16 жовтня", - сказав суддя Осіїк.

Він наголосив, що на засідання запрошуються троє членів родини Гандзюк, які визнані потерпілими у справі.

Павловському інкримінують вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, укладення угоди про визнання винуватості підозрюваним/обвинуваченим передбачає більш м’яке покарання, можливість його оминути або взагалі уникнути відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради і активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

11 червня слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання голові Херсонської облради Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А 19 червня Печерський райсуд Києва ухвалив заарештувати Мангера без права внесення застави.