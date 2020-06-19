Справа Гандзюк: суд взяв під варту підозрюваного Мангера

Печерський суд Києва взяв під варту до 28 липня Владислава Мангера — підозрюваного у замовленні нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє hromadske.

Прокурори у справі Андрій Синюк та Ярослав Ущапівський наголошували на тому, що після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження Владислав Мангер чинив тиск на двох свідків у справі. Зокрема, розповідають прокурори, він робив це не особисто, а через інших осіб. Йдеться про погрози під час дзвінків, у паперових листах та під час зустрічей.

Сам Мангер назвав це неправдою, а усю підозру проти себе — сфальсифікованою.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

14 червня голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який перебував у кардіологічному центрі у Херсоні, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання.