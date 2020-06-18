Справа Гандзюк: Мангеру знову відмовили у відводі судді

Печерський районний суд Києва відхилив клопотання адвокатів голови Херсонської облради Владислава Мангера, обвинувачуваного у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, у відводі судді.

Про це інформує ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Адвокати Мангера вчергове отримали відмову у задоволенні свого клопотання. Цього разу їм відмовили у відводі судді. Затягування суду - звична практика для адвокатів Мангера. Проте радує, що судді бачать безґлуздість цих маніпуляцій", - йдеться у повідомленні.

У групі підкреслили, що суд сьогодні, 18 червня, продовжить розгляд клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу Мангеру і закликали небайдужих прийти під стіни Печерського районного суду міста Києва.

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня Мангер, якого примусово доставили до суду, заявив про відвід судді та покинув залу засідань. Пізніше адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив про затримання його підзахисного після засідання суду.

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Працівники Служби безпеки України 16 червня доставили голову Херсонської облради Мангера до Печерського райсуду, де мають обрати йому запобіжний захід.

Раніше в Офісі генпрокурора зазначали, що мають намір клопотати про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

14 червня голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який перебував у кардіологічному центрі у Херсоні, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання.