Адвокати Мангера у справі Гандзюк знову заявили про відвід судді

Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера оголосили відвід судді у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк

Про це повідомив прокурор у справі Андрій Синюк, передає "Радіо Свобода".

Слухання з питання відводу судді призначили на четвер, 18 червня, на 9:00.

Напередодні, 17 червня, Мангер, якого примусоводоставили до суду, заявив про відвід судді та покинув залу засідань.

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Пізніше адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив про затримання його підзахисного після засідання суду.

Як повідомляв Укрінформ, 16 червня працівники Служби безпеки доставили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до Печерського райсуду, де мають обрати йому запобіжний захід.

Раніше в Офісі генпрокурора зазначали, що мають намір клопотати про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.

Працівники СБУ у вівторок о 7 ранку у Херсоні затримали Мангера для доставки до суду.

15 червня Печерський райсуд Києва виніс рішення про надання дозволу на затримання Мангера з метою приводу його на засідання.

Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з’ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря.

Виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

14 червня голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який перебував у кардіологічному центрі у Херсоні, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання. Медики надали правоохоронцям довідку про неможливість транспортування Мангера до суду в Київ через стан його здоров’я.

15 червня Мангер продовжував лікування в обласному кардіологічному центрі у Херсоні.