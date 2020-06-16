Справа Гандзюк: Мангера доставили до суду

Працівники Служби безпеки доставили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера із Херсона до Печерського райсуду Києва, де йому мають обрати йому запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Судове засідання буде закритим, поінформували у суді.

Раніше в Офісі генпрокурора зазначали, що планують клопотати про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Мангера з метою приводу його на засідання.

Відповідне рішення було прийнято навіть попри те, що Мангер перебував у лікарні. Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з’ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря.

Мангер є підозрюваним у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Її 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Жінка перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

14 червня голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який зараз перебуває в кардіологічному центрі у Херсоні, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання. Медики надали правоохоронцям довідку про неможливість транспортування Мангера до суду в Київ через стан його здоров’я.

15 червня Мангер продовжував лікування в обласному кардіологічному центрі у Херсоні.

Водночас рано вранці 16 червня працівники СБУ затримали Мангера для доставки до суду.