Адвокати Мангера оголосили відвід судді

Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера оголосили відвід судді Печерського райсуду Києва Тетяні Ільєвій, яка мала розглядати клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

"Ми оголосили відвід судді Ільєвій, оскільки під час розподілу справи 18 із 20 суддів Печерського суду вилучили із автоматичного розподілу", - стверджує він.

На думку захисту, це було навмисно зроблено, аби для розгляду клопотання обвинувачення був обраний один із двох слідчих суддів.

Наразі у судовому засіданні оголошено перерву для обрання судді, котрий розгляне клопотання адвокатів Мангера про відвід судді.

Як повідомлялося, працівники Служби безпеки доставили Мангера із Херсона до Печерського райсуду столиці, де було призначене засідання для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Печерський райсуд 15 червня дав дозвіл на затримання Мангера з метою приводу його на засідання. Відповідне рішення було прийнято навіть попри те, що Мангер перебував у лікарні. Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з’ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря.

Мангер є підозрюваним у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Її 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Жінка перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.