Справа Гандзюк: Павловський 17-й раз не прийшов на суд

В Одесі не відбулося судове засідання щодо одного з фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк - Ігоря Павловського.

Про це спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» повідомляє у Facebook.

"Адвокат Сергет вийшов з судом на відеозв’язок та повідомив, що в Павловського стався «гіпертонічний криз», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, суддя заявила, що направить запит в СІЗО та перевірить стан здоров’я Павловського.

Це вже всімнадцяте Павловський не з’являється на засідання суду, підкреслюється у повідомленні.

Засідання перенесли на 14 годину 30 червня.

Як повідомляв Укрінформ, виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. 17 червня Печерський районний суд Києва продовжує обирати запобіжний захід Мангеру.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.