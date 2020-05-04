Справа Гандзюк: суд щодо Павловського відклали через відсутність інтернету у СІЗО

В Одесі не відбулося судове засідання щодо одного з фігурантів справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, Ігоря Павловського, наступне призначене на 25 травня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?».

«Судове засідання по організатору вбивства Катерини Гандзюк Ігорю Павловському в Одесі знову не відбулось. Його вкотре перенесли. Цього разу причина перенесення - відсутність інтернету в СІЗО, в якому утримують Павловського», - йдеться у дописі.

Зазначається, що суд заздалегідь погодив можливість участі сторін за допомогою відеозв'язку, але СІЗО СБУ, де утримується під вартою Павловський, у понеділок повідомило, що в них немає інтернету.

«Сподіваємось, що до 25 травня (на цей день назначили наступне засідання у справі) СІЗО СБУ зможе знайти провайдера, який забезпечить установу безперебійним інтернет-зв'язком. І, можливо, нарешті, вперше за рік, судове засідання щодо Павловського в Одесі відбудеться», - додали активісти.

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Як повідомлялося, обвинувальний акт стосовно Ігоря Павловського розглядається Приморським районним судом міста Одеси.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк. Тоді ж стало відомо, що Павловський пішов на угоду зі слідством про надання викривальних свідчень щодо організаторів злочину.

Зі свого боку активісти виступили із заявою про те, що справу про організацію нападу на Гандзюк правоохоронці передають до суду, не завершивши проведення усіх слідчих дій. З критикою виступив також батько загиблої активістки Віктор Гандзюк.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.