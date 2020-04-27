Павловський пішов на угоду зі слідством у справі Гандзюк

Підозрюваний у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Ігор Павловський пішов на угоду із слідством і дає покази у справі.

Про це сказав під час брифінгу у понеділок, 27 квітня, заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Роман Романчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обвинувальний акт стосовно Ігоря Павловського розглядається Приморським районним судом міста Одеса. Він уклав угоду із прокурором про надання викривальних показів стосовно організаторів злочину", - повідомив прокурор.

Романчук також зазначив, що наступне засідання у справі Павловського має відбутись на початку травня.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

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Сьогодні, 27 квітня, в СБУ заявили, що завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.