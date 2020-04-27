Справа Гандзюк: заступник генпрокурора каже, що зібрали достатньо доказів для суду

Зібраних доказів у справі убивства Катерини Гандзюк достатньо для завершення слідства і направлення до суду обвинувального акта.

Про це повідомив під час брифінгу заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

"Провівши додаткові допити, експертизи та інші слідчі дії, прокурори дійшли висновку, що зібраних доказів достатньо для складання обвинувального акта та передачі справи до суду", - сказав він.

Симоненко додав, що прокурор 27 квітня оголосив про завершення слідства фігурантам справи Владиславу Мангеру, Олексію Левіну та іншим учасникам провадження.

Наразі сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, 17 березня Печерський райсуд заарештував Левіна без права внесення застави до 2 квітня, коли у цій справі завершувалися терміни слідства.

У січні Левін був затриманий на території Болгарії. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк залишив Україну в серпні 2018 року, його оголосили у міжнародний розшук.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані 5 людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року 5 безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.