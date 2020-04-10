Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив Павловського під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Ігоря Павловського.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 березня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі. Але ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.

3 березня Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 16 квітня Ігоря Павловського, підозрюваного у створенні злочинної організації та незаконному зберіганні зброї.