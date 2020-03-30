Справа Гандзюк: генпрокурор зустрілася з депутатами ТСК

Генпрокурор Ірина Венедіктова зустрілася з представниками парламентської Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що зустріч ініціювали народні депутати. На ній були присутні керівники та слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки, які проводять досудове розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на Катерину Гандзюк, а також керівники підрозділів і прокурори ОГП, які здійснюють у них процесуальне керівництво.

Венедіктова представила свого заступника Олексія Симоненка, якого включено до складу групи прокурорів, що наглядають за розслідуванням справи Гандзюк.

«Розслідування справи Катерини Гандзюк буде доведене до кінця і не втратить темпу - це наша принципова позиція. У кримінальному провадженні змінився куратор - це мій заступник Олексій Симоненко. Однак група прокурорів і група слідчих СБУ залишаються ті ж, які здійснили прорив у слідстві. Всі налаштовані на реальний результат і скерування обвинувальних актів до суду. Водночас ми відкриті і вітаємо парламентський контроль та контроль громадськості, і нам буде про що звітувати і надалі. Наше завдання діяти в рамках закону, щоб якнайшвидше встановити істину і покарати всіх винних», - заявила Венедіктова.

Венедіктова зустрілася з представниками парламентської ТСК стосовно розслідування справи Гандзюк / Фото: gp.gov.ua

У свою чергу заступник генпрокурора Симоненко наголосив, що вживатиме усіх заходів як прокурор у кримінальному провадженні і як керівник органу прокуратури, наділений координаційними повноваженнями, та поінформував про останні новини провадження.

«Сьогодні слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу одного із підозрюваних, якого раніше екстрадовано з Республіки Болгарія в Україну. Він залишиться під вартою до 28 травня 2020 року», - додав Симоненко.

Прокурори та слідчі розповіли парламентарям про стан досудового розслідування.

Як повідомлялося, 27 березня заступник генпрокурора Віктор Трепак, який курував справу Гандзюк, написав рапорт на звільнення з Офісу генпрокурора після того, як генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників. На думку Трепака, такий перерозподіл є способом впливу на нього та втручання у здійснення його повноважень.

Відповідно нового розподілу обов'язків, замість Трепака курувати департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку буде новопризначений заступник Венедіктової - Симоненко.

Трепак курував справу Гандзюк з осені минулого року і домігся екстрадиції з Болгарії підозрюваного у причетності до убивства Гандзюк Олексія (Москаленка) Левіна.

Водночас, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що не відстороняла Трепака від розслідування і за ним "залишаються ті важливі справи, які він проводив".