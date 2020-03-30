Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна ще на два місяці

Печерський райсуд столиці продовжив іще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олексію (Москаленку) Левіну, який підозрюється у причетності до убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це інформує у Facebook спільнота "Хто замовив Катерину Гандзюк?".

Зазначається, що 2 квітня у Левіна мав закінчитися запобіжний захід, обраний йому судом відразу після екстрадиції 17 березня з Болгарії. Але у зв'язку з продовженням термінів слідства до 29 липня поточного року прокуратура подала клопотання про продовження тримання Левіна під вартою, яке суд задовольнив.

Як повідомлялося, 17 березня Печерський райсуд заарештував Левіна без права внесення застави до 2 квітня, коли у цій справі завершувалися терміни слідства.

У січні Левін був затриманий на території Болгарії. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк залишив Україну в серпні 2018 року, його оголосили у міжнародний розшук.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

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Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року 5 безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Замовники вбивства і посередники досі не засуджені і не покарані.

Фото: Громадське