Батько Катерини Гандзюк не бачить сенсу зустрічатися з генпрокурором

Батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк не бачить сенсу зустрічатися з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Я опублікував своє звернення до Президента України позавчора. І вже позавчора близько опівночі до мене були дзвінки з Генеральної прокуратури. Просили мого приїзду в Київ. Учора були дзвінки з обласної прокуратури і не тільки. Планується зустріч пані Венедіктової та народних депутатів-членів ТСК, що займається контролем розслідування вбивства Каті та нападів на інших громадських активістів. Наскільки я розумію, я там не потрібен, там просто необхідна присутність мого адвоката - Євгенії Закревської. Напевно, хтось хотів влаштувати нардепам шоу. Мене привезли б з подачі Венедіктової і показали перед телекамерами: ось вона, ось батько (Катерини Гандзюк – ред.). А що відбувається з розслідуванням - нікого не буде цікавити. Нікому неважливо, що необхідний час для того, щоб вникнути у матеріали справи, адже вбивство Каті - це лише один із злочинів кримінального угруповання, що досі діє на Херсонщині. Я не бачу сенсу їхати на ці зустрічі», - сказав Віктор Гандзюк.

Як зазначив батько активістки, справа навіть не в тому, що він зараз має проблеми зі здоров’ям, які не дозволяють йому провести довгий час в автотранспорті. За його словами, ситуація повторюється по спіралі - як і тоді, коли Генеральну прокуратуру очолював Юрій Луценко; тоді також були дзвінки, прохання зайти на розмову. Батько Катерини Гандзюк заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з генпрокурором Венедіктовою, яка, за його словами, вже "на початку своєї роботи обманює суспільство".

Читайте також: Батько Катерини Гандзюк обурений звільненням Трепака і звернувся до Президента

На його думку, відсторонення заступника генпрокурора Віктора Трепака від розслідування справи вбивства його доньки було нелогічним, адже саме за останні місяці відбулися такі потрібні зрушення у справі, було продовжено термін досудового розслідування, а значить - з’явилася надія на те, що усі винні таки будуть покарані.

Як сказав Віктор Гандзюк, після вчорашнього посту у Facebook в ініціативі «Хто замовив Катю Гадзюк?» щодо тиску на нього після звернення до Президента України, дзвінки з прокуратури наразі припинилися.

Як повідомляв Укрінформ, заступник генпрокурора Віктор Трепак написав рапорт на звільнення з Офісу генпрокурора після того, як генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників. Після цього Віктор Гандзюк звернувся до Президента України приводу розслідування справи вбивства доньки та відставки заступника генпрокурора Трепака. На думку Віктора Гандзюка, прокуратура «ламає» справу про розслідування вбивства його доньки.