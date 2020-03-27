Батько Катерини Гандзюк обурений звільненням Трепака і звернувся до Президента

Батько Катерини Гандзюк звернувся до Президента України Володимира Зеленського з приводу розслідування справи вбивства доньки та відставки заступник генпрокурора Трепака.

Про це Віктор Гандзюк написав у Facebook.

«Те, що новий генпрокурор Венедіктова починає свій шлях на посаді з брехні по справі вбивста моєї доньки, Катерини Гандзюк - це відверта ганьба, про яку я не збираюсь мовчати», - написав Гандзюк.

Зокрема він висловив обуренння через через відставку Трепака, який який, за його словами, перший серйозно взявся за справу та повернув в Україну кримінального авторитета Москала, та призначення по справі нового куратора.

Гандзюк відзначив, що часу у прокуратури для розслідування мало і з кожним днем і місяцем шанси на справедливість тануть. Для нього очевидно, що в нового куратора просто немає часу розбиратись у сотнях прізвищ «кримінального ОПГ, що роками вбивало людей на Херсонщині».

На думку Віктора Гандзюка, новий прокурор ламає справу про вбивство його доньки.

«Я не буду мовчати. Я не можу мовчати. Мене тільки хвилює питання, чому весь день мовчите ви?», - звернувся Віктор Гандзюк до Президента України.

Як раніше повідомляв Укрінформ, заступник генпрокурора Віктор Трепак написав рапорт на звільнення з Офісу генпрокурора після того, як генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників.