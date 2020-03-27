Заступник генпрокурора Трепак пояснив, чому написав рапорт на звільнення

Заступник генпрокурора Віктор Трепак написав рапорт на звільнення з Офісу генпрокурора після того, як генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників.

Про це він сказав у коментарі "Дзеркалу тижня".

"Сьогодні подав заяву про відставку з посади заступника генерального прокурора. Таке рішення прийняв після того, як генпрокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки заступників. Зокрема, у мене забрано курування діяльністю двох департаментів, – які здійснюють процесуальне керівництво у "справах Майдану", та у справах, які розслідуються слідчими СБУ", - зазначив Трепак.

За його словами, такий перерозподіл повноважень є способом впливу на нього та втручання у здійснення його повноваженнь прокурора.

"Тобто можна стверджувати про порушення гарантій незалежності прокурора, що прямо заборонено законом. Справа в тому, що моя посада не є суто адміністративною – з нею пов'язаний цілий комплекс процесуальних повноважень, передбачених КПК України, що є невід'ємними від тих кримінальних проваджень, які я курував до сьогоднішнього ранку. А це, зокрема, "справи Майдану" та справа про вбивство Катерини Гандзюк. Перерозподіл повноважень між заступниками генерального прокурора унеможливлює подальше виконання мною вищевказаних процесуальних повноважень у таких справах, а отже означає моє фактичне усунення від них у повному обсязі", - вказує Трепак.

Він наголосив, що його фактичне відсторонення від "справи Гандзюк" відбулося тоді, коли слідство у ній вийшло на фінішну пряму.

"Твердження генпрокурора І.Венедіктової про те, що при зміні моїх функціональних обов'язків за мною залишаються ті ключові справи, якими я займався, є просто словами. Адже виведення з моєї компетенції відповідних підрозділів позбавляє мене як заступника генпрокурора процесуальних та організаційних можливостей належно організовувати розслідування цих справ. Таке рішення на нинішньому етапі розслідування цих справ вважаю не виправданим і не виваженим, оскільки це не сприятиме ефективному розслідуванню", - стверджує він.

При цьому Трепак запевняє, що не перебільшує своєї ролі і значення у розслідуванні цих "справ Майдану" і "справи Гандзюк". За його словами, групи прокурорів у цих справах є компетентні.

Водночас він не виключає, що прокурорам, які наразі займаються розслідуванням цих справ, не дадуть працювати так, як потрібно.

Трепак вважає, що нове керівництво Офісу генпрокурора може зупинити реформу прокуратури.

"Передбачаю й інше: розпочата з такими складнощами реформа прокуратури, яка вперше за весь час незалежності України запровадила її кадрове очищення і кардинальну зміну принципів роботи, буде припинена. А це означатиме, що все повернеться до попередньої практики, до схем і "вирішення питань". На превеликий жаль, є всі підстави говорити про втрачені можливості для утвердження в Україні нової за суттю прокуратури", - зазначив він.

Як повідомлялося, Трепак курував слідство у справі Гандзюк і домігся екстрадиції з Болгарії Олексія (Москаленка) Левіна, який підозрюється у причетності до убивства Гандзюк.

фото: пресслужба ВСЮ

Відповідно нового розподілу обов'язків, який зробила генпрокурор Ірина Венедіктова, замість Трепака курувати департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку буде її новипризначений заступник Олексій Симоненко.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що перерозподілила обов'язки між своїми заступниками. Водночас вона запевнила, що не відсторонювала Трепака від слідства у справі Катерини Гандзюк.

Трепак був призначений заступником генпрокурора у жовтні 2019 року ексгенпрокурором Русланом Рябошапко. З 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки України.