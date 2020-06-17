Мангера після засідання суду відвезли в СІЗО — адвокати

Увечері 16 червня після засідання суду співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомили його адвокати Андрій Мурашкін і Дмитро Ільченко.

За словами Мурашкіна, правоохоронці нібито не надали документ, який би надавав підставу затримати Мангера.

Адвокати стверджують, що затримання здійснювали люди з шевронами СБУ.

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Пізніше Ільченко оприлюднив відео з-під будівлі СБУ, де були присутні медики, яких, як стверджує адвокат, викликали Мангеру, адже йому різко стало погано".

Адвокат заявляє, що його клієнта "вкрали" і завезли в "незаконне" СІЗО СБУ.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу до 10.00 17 червня.