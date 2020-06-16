Справа Гандзюк: Розгляд зміни запобіжного заходу Мангеру відклали до завтра

Розгляд зміни Владиславу Мангеру запобіжного заходу відклали до середи, 17 червня, — засідання заплановане на 10-ту годину ранку.

Про це йдеться у дописі у палбіку активістів "Хто вбив Катю Гандзюк?" у Facebook.

"Суддя дала час на розгляд матеріалів адвокатам Мангера. Тепер важливо слідкувати за станом здоров’я Мангера. Шанси, що вночі йому стане «гірше», підніметься температурка або душитиме ковдра — дуже високі... Не виключено, що захист Мангера піде ще далі і застосує якісь препарати, які дійсно допоможуть вдало розіграти важкий стан", - йдеться у повідомленні.

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Активісти обіцяють завтра теж відвідати судове засідання та закликали медиків не виписувати голові Херсонської обласної ради фейкові лікарняні та довідки, адже подібні факти можна легко перевірити.

"Не допомагайте вбивцям. Ми прийдемо завтра під суд. Тим символічніше, що завтра День народження Каті Гандзюк. Їй виповнилось би 35 років. Дуже хочеться, аби в подарунок їй Мангер завтрашню ніч провів за ґратами", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 16 червня працівники Служби безпеки доставили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до Печерського райсуду, де мають обрати йому запобіжний захід.

Раніше в Офісі генпрокурора зазначали, що мають намір клопотати про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.

Працівники СБУ у вівторок о 7 ранку у Херсоні затримали Мангера для доставки до суду.

15 червня Печерський райсуд Києва виніс рішення про надання дозволу на затримання Мангера з метою приводу його на засідання.

Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з’ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря.

Виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

14 червня голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який перебував у кардіологічному центрі у Херсоні, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання. Медики надали правоохоронцям довідку про неможливість транспортування Мангера до суду в Київ через стан його здоров’я.

15 червня Мангер продовжував лікування в обласному кардіологічному центрі у Херсоні.