Фігурант справи Гандзюк зібрався на вибори до Херсонської облради — активісти

Один з імовірних замовників нападу і вбивства радника мера Херсона Катерини Гандзюк Владислав Мангер планує балотуватися до Херсонської обласної ради.

Про це інформує спільнота "Хто вбив Катю Гандзюк" у Facebook.

Як зазначають соратники вбитої активістки, Мангер вже завів до команди чинного депутата Ігоря Колихаєва, який під місцеві вибори зареєстрував кишенькову партію "Нам тут жити", своїх людей, а бізнес-партнер Мангера Сергій Плачков став помічником депутата. Повідомляється, що Колихаєв має всі шанси стати херсонським міським головою, а Мангер, відповідно, збирається знову стати головою обласної ради.

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"Забрати владу в Херсоні їм допомагає покровитель Мангера - все той же Карл Стурен. Про нього вже неодноразово згадували - і ми, і журналісти, і навіть прокурори. Стурен - це спонсор Мангера, який і привів його на посаду, оплачує йому адвокатів і звісно ж хоче повернути вкладене в Мангера. Карл Стурен уже домовився про фінансування партії «Нам тут жити» та Батьківщини. Мета - створити більшість в новообраній облраді під Мангера. До речі, від Мангера відмовилось навіть місцеве ОПЗЖ. Не хочуть бруднити руки об репутацію Мангера. Проте люди, в яких немає жодних принципів, завжди знаходяться", - кажуть активісти.

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк. Однак активісти стверджують, що справу передають до суду, не завершивши усіх слідчих дій.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.