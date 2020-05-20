Президент сподівається на справедливий вирок у справі Гандзюк

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що суд у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк винесе справедливий вирок.

Про це глава держави сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З приводу, хто вбив Катерину Гандзюк. Люди, які вбили, посаджені. Є питання, хто замовив. У нас є відповіді, ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа вже повністю передана до суду, і суд, я впевнений, дасть справедливий вирок і замовники сядуть за грати. Останній крок залишився - це суд. Суд повинен бути незалежним і надати незалежний вирок. Тиснути на суд не можемо, але будемо робити все, щоб все було дійсно справедливо», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк. Однак активісти заявляють, що справу про організацію нападу на Гандзюк правоохоронці передають до суду, не завершивши усіх слідчих дій.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.