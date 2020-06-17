Справа Гандзюк та напади на активістів: Рада затвердила звіт ТСК

ВР затвердила звіт Тимчасової слідчої комісії для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти, ухваливши в цілому постанову №3634, повідомляє кореспондент Укрінформу.

ТСК у своїх висновках наголошує на необхідності продовжити здійснення контролю за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом нападу на Катерину Гандзюк, судовою справою за обвинувальним актом, складеним у кримінальному провадженні за обвинуваченням Ігоря Павловського у вчиненні кримінального правопорушення, а також на поновленні досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Владислава Мангера та Олексія Левіна у вчиненні кримінального правопорушення.

“За результатами роботи ТСК, у справах щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк виявлено ряд недоліків у ході розслідування, а саме: розслідування у кримінальному провадженні від 12 липня 2019 року після певних успіхів фактично зупинилося у квітні 2020 року після ліквідації спеціального департаменту генеральної прокуратури, що відповідав за процесуальний нагляд у справах нападів на активістів, і звільнення заступника генерального прокурора Трепака, який заявив про політичний тиск. Підозрюваного Мангера не було відсторонено з посади, обраний запобіжний захід на той час було не змінено. Це створювало ризики використання Мангером своєї посади та вчинення перешкод у судовому розгляді. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинувачення Павловського перебуває на розгляді в Приморському суді. За 10 місяців не було жодного з 13-ти призначених судових засідань з вини обвинуваченого та працівників слідчого ізолятора, де утримується Павловський. Ці факти свідчать про небажання сторони обвинувачення вжити заходів для притягнення Павловського до відповідальності. Також є підстави вважати, що діяння Павловського були безпідставно перекваліфіковані”, - зазначив у своїй доповіді голова ТСК Ігор Василів (фракція “Слуга народу”) з трибуни парламенту.

Читайте також: Рада ухвалила закон про встановлення меж тергромад

Також комісія наполягає на необхідності продовження контролю за досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, пов’язаних із нападами на Сергія Стерненка, за фактом вчинення хуліганських дій відносно судді Октябрського районного суду міста Полтави Лариси Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка.

“Щодо справи Сергія Стерненка, таємниця слідства забезпечується повною мірою, є непоодинокі випадки витоку матеріалів кримінальних проваджень. В інших кримінальних провадження за ознаками кримінальних правопорушень не було здійснено жодних слідчих дій”, - додав голова комісії.

Водночас у звіті зазначається, що ТСК виявила конкретні факти, які можуть свідчити про неналежне розслідування у справах Гандзюк і Стерненка, а тому наголошує на необхідності продовження своєї роботи для подальшого проведення перевірки відомостей щодо нападів на громадських активістів.

При цьому комісія звертає увагу на необхідність суттєвої активізації зусиль правоохоронних органів щодо всебічного, повного та об’єктивного розслідування вищезгаданих кримінальних проваджень та якнайшвидшої передачі відповідних справ до судових органів в установленому порядку.

Комісія запропонувала доручити Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову невідкладно направити звіт до Кабінету міністрів України, Офісу Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ України з метою перевірки викладеної у ньому інформації та, за наявності підстав, вжиття зазначеними органами передбачених законом заходів реагування.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2019 року Рада ухвалила постанову №2302 “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років”. При цьому було визначено, що термін діяльності ТСК становить один рік, за пів року комісія має подати до Ради звіт про виконану роботу.

У Верховній Раді VIII скликання діяла тимчасова слідча комісія з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Вона була утворена 6 листопада 2018 року. У лютому 2019-го депутати продовжили її роботу ще на три місяці.