Рада ухвалила закон про встановлення меж тергромад

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель», який дозволить врегулювати спірні питання встановлення меж об’єднаних територіальних громад.

За ухвалення законопроекту №2280 в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проголосувало 320 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цим законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про Державний земельний кадастр», якими запроваджується можливість складання схем просторового планування території громади як інструменту комплексного управління у галузі використання земель громади, встановлення їх призначення, зонування території та визначення напрямів її збалансованого розвитку. Це дозволить забезпечити сталий розвиток територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; удосконалити управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою; спростить виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування; сприятиме розвитку автоматизованих систем управління ресурсами, комплексному збереженню повноцінного життєвого середовища, довкілля та культурної спадщини.

Ухвалення закону також має забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель у межах території ОТГ, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби громадян.

Автори документа нагадують, що починаючи з 2015 року в Україні створено близько 840 міських, селищних та сільських об’єднаних територіальних громад, які не можуть повноцінно функціонувати, оскільки не мають управлінських повноважень щодо земель у межах їх території, що розташовані за межами населених пунктів. У комунальну власність за межами населених пунктів ОТГ отримали за розпорядженням Кабінету міністрів не більше 10-15 відсотків земель з тих, які мають перейти у власність таких громад. Тож, відсутність належним чином зафіксованих у Державному земельному кадастрі відомостей про межі територіальних громад створює підґрунтя для спорів між органами місцевого самоврядування щодо території своєї юрисдикції і стримує розвиток ОТГ.