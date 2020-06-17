Справа Гандзюк: Мангеру сьогодні можуть обрати запобіжний захід
Про це у Facebook повідомив його адвокат Дмитро Ільченко.
"Суд відклав на 13:00. Що відбуватиметься після першої години дня, нам поки що незрозуміло, ми готуємось до процесу. Більше того, продовжують працювати наші колеги поза залом судового засідання", - зазначив він.
Адвокат заявив, що після 10-ї ранку Мангера доставили до зали судових засідань, а ніч підозрюваний провів, за словами адвоката, у приміщенні СБУ, там його оглядав лікар, який зафіксував високий тиск і дав таблетку.
Також адвокат поскаржився, що Мангера відмовились годувати і не випускають із зали суду.
Напередодні адвокат заявив, що його клієнта "вкрали" і завезли в "незаконне" СІЗО СБУ.
Як повідомляв Укрінформ, 16 червня працівники Служби безпеки доставили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до Печерського райсуду для обрання йому запобіжного заходу.
Раніше в Офісі генпрокурора зазначали, що мають намір клопотати про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.
Працівники СБУ у вівторок о 7 ранку у Херсоні затримали Мангера для доставки до суду.
15 червня Печерський райсуд Києва виніс рішення про надання дозволу на затримання Мангера з метою приводу його на засідання.
Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з’ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря.
11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила Мангеру підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.
6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.
Виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.