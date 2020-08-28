Справа Гандзюк: прокурор просить для Мангера і Левіна по 12 років тюрми

Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі за убивство Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в обвинувальному акті, який у п’ятницю зачитав представник державного обвинувачення у справі Андрій Синюк у Дніпровському райсуді столиці, передає кореспондент Укрінформу.

“Прошу призначити остаточне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі”, - оголосив прокурор.

Мангера і Левіна звинувачують в “організації вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, у спосіб особливого мучення для залякування потерпілого на замовлення, що спричинило смерть потерпілого".

Зокрема, їм інкримінують порушення, передбачені ч.3. ст. 27 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть), ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою)і ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Водночас обоє обвинувачених заявили у суді, що не визнають своєї вини у вбивстві Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, 28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців і замовників нападу на Гандзюк. Він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

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27 квітня Офіс Генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

11 червня Мангеру вручили постанову про поновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20 серпня Дніпровський районний суд продовжив до 18 жовтня 2020 року Манеру і Левіну запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.