Убивство Гандзюк: суд заарештував Мангера і Левіна на два місяці

Убивство Гандзюк: суд заарештував Мангера і Левіна на два місяці

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Укрінформ
Дніпровський районний суд Києва заарештував Владислава Мангера й Олексія Левіна на два місяці у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Трансляцію засідання вів у Фейсбуку  адвокат Масі Наєм, повідомляє Укрінформ.

За рішенням суду, Мангер і Левін арештовані до 18 жовтня 2020 роки без права внесення застави.

Як повідомлялося, Дніпровський райсуд столиці у вівторок розпочав підготовче засідання у справі убивства активістки Катерини Гандзюк. На ньому присутні фігуранти справи голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і експомічник депутата Херсонської облради Олексій Левін.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

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Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

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У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

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Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їхніми словами, правоохоронці не завершили проведення усіх слідчих дій.

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11 червня Мангеру вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави. Пізніше суд продовжив Мангеру запобіжний захід до 11 вересня.

15 липня у Офісі генпрокурора поінформували, що суд обмежив строк ознайомлення з матеріалами справи для підозрюваних в організації нападу на Гандзюк та їхніх захисників до 24 серпня.

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