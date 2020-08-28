Сім’я Гандзюк вимагає від Мангера і Левіна 23 мільйони за моральну шкоду

Сім’я Катерини Гандзюк заявила цивільний позов до обвинувачених у її вбивстві голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна з вимогою виплатити 23 млн грн моральної шкоди.

Як передає кореспондент Укрінформу, з відповідною заявою виступила у Дніпровському райсуді столиці у п’ятницю Ольга Веретильник - представниця батьків і цивільного чоловіка Гандзюк.

“Потерпілі оцінили завдану моральну шкоду у 23 мільйони гривень”, - оголосила вона.

За словами Веретильник, убивство Катерини Гандзюк є непоправною втратою для її родини. Крім цього, у процесі слідства обвинувачені робили заяви, які завдавали додаткових душевних і моральних страждань рідним загиблої.

Представниця сім’ї Гандзюк додала, що потерпілі постійно перебували у лікарні поруч з Катериною і були змушені залишити свою роботу та звичні заняття. Вони також витратили значну суму на оплату проїзду з Херсона до Києва і проживання у столиці.

Як повідомлялося, 28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців і замовників нападу на Гандзюк. Він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс Генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

11 червня Мангеру вручили постанову про поновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20 серпня Дніпровський районний суд продовжив до 18 жовтня 2020 року Манеру і Левіну запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.