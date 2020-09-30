Верховний Суд відмовив у задоволенні позову Мангера до Ради - адвокат

Верховний Суд відмовив у задоволенні позову голови Херсонської облради Мангера до Верховної Ради України про визнання незаконною постанови, якою було затверджено звіт ТСК у справі Ґандзюк.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

«Верховний Суд відмовив у задоволенні позову Мангера до Верховної Ради України про визнання незаконною постанови, якою було затверджено звіт ТСК по справі Ґандзюк... Команда захисту Мангера задоволена цим рішенням. Справа в тому, що одним із пунктів наших претензій до України в Європейському суді стало те, що парламент і Президент втручаються в роботу судів. Доказом цього є постанова ВРУ», - написав адвокат.

Як зазначив адвокат Мангера, для успішного розгляду справи в цій частині, Європейський суд з прав людини вимагав вичерпати внутрішні способи захисту - тобто спробувати оскаржити рішення ВР у Верховному Суді. Тепер, як зазначив адвокат, захист Мангера отримав можливість продовжити наполягати на розгляді в ЄСПЛ скарги на позбавлення Мангера права на "незалежний суд".

Як повідомлялося, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Ґандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла декілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою в причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Ґандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю виходу під заставу в розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яка була внесена.

6 червня 2019 року п'ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на терміни від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Ґандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії до України. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців і замовників нападу на Ґандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, надання інформації, зокрема, про місце проживання Ґандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня термін розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора та СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Ґандзюк.

11 червня Мангеру вручили постанову про поновлення попереднього розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Ґандзюк.

20 серпня Дніпровський районний суд продовжив до 18 жовтня 2020 року Мангеру і Левіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Фото: http://khor.gov.ua