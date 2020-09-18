Мангер зібрався у мери Херсона - суд не дозволив йому їхати

Про це заявила головуюча суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо клопотання захисника Ільченка про винесення ухвали про доставлення Мангера до Херсона до виборчої комісії для подання документів… для висування на посаду херсонського міського голови, - суд ухвалює відмовити у задоволенні клопотання», - сказала суддя.

Водночас вона заявила про відкладення розгляду клопотання про звернення у дохід держави застави, яку раніше вносили за Мангера, та зазначила, що це клопотання, на думку суду, є передчасним, до закінчення дослідження матеріалів кримінального провадження.

Як повідомлялося, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ять людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

11 червня Мангеру вручили постанову про поновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

20 серпня Дніпровський районний суд продовжив до 18 жовтня 2020 року Мангеру і Левіну запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.