Суд у справі Гандзюк планує допитати чотирьох свідків

Дніпровський районний суд прийняв рішення провести два наступні засідання у рамках розгляду справи щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк 8 і 9 жовтня, і допитати на цих засіданнях 4 свідків.

Про це у Фейсбуці повідомляє спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?», передає Укрінформ.

«Головне: наступного разу 8-го і 9-го жовтня суд допитає чотирьох свідків: Павловського, Васяновича, Брагу і Пилипенка», - йдеться у повідомленні.

Активісти пояснили, що на засіданні 2 жовтня адвокати родини Гандзюк звернулися до суду із клопотанням про зміну порядку дослідження доказів, а саме - наголосили на необхідності надання свідчень Ігорем Павловським в наступному судовому засіданні.

«Після цього адвокати Мангера і Левіна пробували влаштувати майстер-клас “Як зробити так, щоб не допустити свідчень Павловського за тиждень у суді”. Зрозумівши, що це не дуже виходить - запропонували спершу дослідити якісь матеріали перед допитом Павловського, але не сказали, які саме. А також провести допит Павловського та Васяновича, Пилипенка, Браги виключно в одному засіданні (нагадаємо, що останні двоє - члени кримінального угрупування, до якого причетні винні у вбивстві Каті Гандзюк)», - зазначили активісти.

Тож суд прийняв рішення провести наступні засідання 8 жовтня - на 12.30, і 9 жовтня – на 12.00, за адресою місто Київ Кошиця, 5 (це інше приміщення Дніпровського суду), і під час цього засідання провести допити свідків Ігоря Павловського, Павла Пилипенка, Сергія Браги та Володимира Васяновича.

«На час допиту цих свідків буде припинено онлайн-трансляцію. Тому ми звертаємося до представників ЗМІ з проханням направити звернення до судді Юлії Іваніної щодо проведення відео та аудіо фіксації цих допитів під час засідання», - уточнюється у повідомленні.

Також активісти додали, що під час цього засідання прокурор долучив всі докази обвинувачення, а зі свого боку адвокати одного з обвинувачених, голови Херсонської облради Владислава Мангера повідомили, що хочуть долучати і свої докази.

Як повідомлялося, виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради і активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

11 червня слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання голові Херсонської облради Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А 19 червня Печерський райсуд Києва ухвалив заарештувати Мангера без права внесення застави.

1 жовтня підозрюваний у справі про вбивство Катерини Гандзюк Ігор Павловський на засіданні Приморського райсуду Одеси зізнався в посередництві у вбивстві херсонської активістки, назвав імена замовника та організатора злочину, а також звернувся з клопотанням затвердити укладену ним з прокуратурою угоду про визнання винуватості.

Зокрема, він вказав Мангера і Левіна як на «замовника» і «виконавця».