Апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід депутату Юрченку

Апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід депутату Юрченку

Укрінформ
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, обраний народному депутату Олександру Юрченку, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення пропозицій до законопроєкту «Про управління відходами».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Апеляційної палати ВАКС у Фейсбуці.

«8 жовтня Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного Ю. на ухвалу слідчого судді від 21.09.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 09.11.2020, з альтернативою внесення застави у розмірі 3 001 656 грн. За результатами судового розгляду суд залишив у силі ухвалу слідчого судді», - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у суді, підозрюваному інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

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За версією слідства, нардеп, який є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, через пособника мав отримати неправомірну вигоду за внесення пропозицій до законопроєкту «Про управління відходами» № 2207-1-д від 04.06.2020, який було ухвалено у першому читанні 21.07.2020, зокрема, ухвалення низки законодавчих ініціатив щодо надання підприємствам, які здійснюють утилізацію сміття, «зеленого тарифу» на продаж електроенергії.

«Оскільки за підозрюваного внесено заставу у повному обсязі, на нього покладено такі зобов'язання: носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати документи для виїзду за кордон», - поінформували у судовій установі.

Це рішення набуло чинності з моменту його проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за Юрченка 24 вересня внесли заставу у розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.

Фото: Олександр Юрченко/Facebook

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