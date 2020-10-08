Апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід депутату Юрченку

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, обраний народному депутату Олександру Юрченку, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення пропозицій до законопроєкту «Про управління відходами».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Апеляційної палати ВАКС у Фейсбуці.

«8 жовтня Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного Ю. на ухвалу слідчого судді від 21.09.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 09.11.2020, з альтернативою внесення застави у розмірі 3 001 656 грн. За результатами судового розгляду суд залишив у силі ухвалу слідчого судді», - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у суді, підозрюваному інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

За версією слідства, нардеп, який є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, через пособника мав отримати неправомірну вигоду за внесення пропозицій до законопроєкту «Про управління відходами» № 2207-1-д від 04.06.2020, який було ухвалено у першому читанні 21.07.2020, зокрема, ухвалення низки законодавчих ініціатив щодо надання підприємствам, які здійснюють утилізацію сміття, «зеленого тарифу» на продаж електроенергії.

«Оскільки за підозрюваного внесено заставу у повному обсязі, на нього покладено такі зобов'язання: носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати документи для виїзду за кордон», - поінформували у судовій установі.

Це рішення набуло чинності з моменту його проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за Юрченка 24 вересня внесли заставу у розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.

Фото: Олександр Юрченко/Facebook