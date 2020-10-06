ВАКС залишив без змін 90 мільйонів застави для депутата Дубневича

Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу народному депутату 9-го скликання, підозрюваного у заволодінні державними коштами у сумі понад 93 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба САП.

«Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисника щодо зміни запобіжного заходу, який було обрано народному депутату України 9 скликання, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Таким чином суд залишив без змін раніше обраний депутату запобіжний захід - заставу у розмірі 90 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення згідно матеріалів експертизи становили понад 93 млн гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про притягнення народного депутата Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Він підозрюється у заволодінні 93,2 млн грн на схемі з закупівлі Укрзалізницею стрілочної продукції.

2 листопада 2019 року ВАКС обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави 100 млн грн.

Вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв Дубневича під варту з можливістю застави в розмірі 90 мільйонів гривень.

За Дубневича внесли заставу 8 листопада, того самого дня він вийшов із СІЗО.