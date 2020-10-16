В ОП підтримують перезавантаження українсько-польського форуму істориків

Питання історичної спадщини України та Польщі не повинні виноситися на найвищий державний рівень, потрібне перезавантаження роботи.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю Укрінформу.

“Питання спільної історичної пам’яті є досить чутливою темою. Для її предметного обговорення важливо всіляко сприяти налагодженню діалогу між експертами, істориками та країнознавцями. Між тими, хто здатен фахово, без зайвих емоцій вивчати питання нашого спільного минулого. Наша позиція чітка й зрозуміла: чутливі питання історичної спадщини між Україною та Польщею не повинні виноситися на найвищий державний рівень”, - підкреслив він.

За його словами, позитивом переговорів на рівні президентів України та Польщі стало узгоджене рішення про відновлення повноцінного діалогу на рівні профільних державних інституцій.

Заступник керівника ОП поінформував, що голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович та директор Інституту національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек погодилися провести переговори вже 4 листопада у Варшаві. “Ми підтримуємо доцільність перезавантаження українсько-польського форуму істориків під егідою інститутів національної пам’яті”, - зауважив Жовква.

Посадовець переконаний, що інститути національної пам’яті та міністерства культури України і Польщі мали б опрацювати такий формат взаємодії, який дозволив би легалізувати усі місця пам’яті, взяти їх під належну опіку відповідно до національного законодавства двох країн і не допускати «війни пам’ятників» у майбутньому. “Нам треба пам’ятати і знати історію, спільно віддавати шану невинним жертвам минулого, але не використовувати трагічні сторінки історії для зведення рахунків чи як подразник для наших відносин. Історія не повинна жодним чином впливати на стратегічне партнерство, яке існує між нашими державами і дружні взаємини між нашими народами”, - наголосив заступник керівника ОП.

Разом із тим він зазначив, що відновлення місця пам’яті українців на горі Монастир у Польщі в нинішньому вигляді українська сторона розцінює як перший крок, а наступним має стати внесення цього місця до Воєводського реєстру військових поховань, кропітка робота над тим, щоб ім’я кожної особи було увічнене на надгробній плиті.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Республіки Польща Анджей Дуда 11-13 жовтня перебував з офіційним візитом в Україні, відвідав Київ та Одесу.

Напередодні візиту на могилі вояків УПА на горі Монастир неподалік Перемишля замість повністю знищеної в січні 2020 року меморіальної плити встановлено нову, проте з відмінними написами. На гранітній плиті тепер викарбовано напис польською та українською мовами: “Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року”. На попередній меморіальній плиті, яка була дещо більшою за розмірами, був напис “Вони полягли за вільну Україну” і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.

На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Вандали розбили меморіальну плиту на могилі у 2015 році, а повністю знищили її в січні цього року.

Президент Володимир Зеленський на спільній з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції 12 жовтня заявив, що Україна очікує відновлення повного списку загиблих українців на меморіальній плиті на горі Монастир.