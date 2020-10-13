Питання історичної пам'яті з Польщею у політичному контексті зняте — Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що політичний контекст із питання історичної пам'яті між Україною та Польщею знято, цим займатимуться професіонали-історики, а не політики.

Про це він заявив під час спільного з Президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв'ю для телеканалів "Україна 24" та TVP, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У минулому є історія, у результаті якої щось подобається Україні, щось подобається Польщі і навпаки. Але мені здається, що це питання повинні вирішувати професіонали, не політики. Тому важливо, що сьогодні, як політичне питання, питання історичної пам'яті знято повністю", - сказав Зеленський.

Він додав, що з польським колегою Анджеєм Дудою є "дуже відкритими" в питанні історичної пам'яті й домовилися, що "пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поряд, ми сусіди й будемо сусідами назавжди".

Президент підкреслив, що у майбутньому між Україною та Польщею історичних суперечок бути не повинно.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебував з офіційним візитом в Україні, відвідав Київ та Одесу.

Фото: ОП