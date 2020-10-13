Зеленський: Важливо, щоб Україна була рівноправним членом ЄС

Президент Володимир Зеленський прагне, аби Україна була рівноправним членом Європейського Союзу і мала однаковий статус на рівні з іншими країнами-членами.

Про це він заявив під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв'ю телеканалам "Україна 24" та TVP, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом Європейського Союзу, а для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом. Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС, ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні та з однаковим статусом, наприклад, з нашими друзями з Польщі", - сказав Зеленський.

Своєю чергою президент Польщі запевнив, що його країна завжди підтримувала прагнення України до ЄС. Він також наголосив, що для набуття членства в Євросоюзі потрібно здійснити багато реформ.

"Ми, поляки, пам'ятаємо, що нам треба було зробити, пам'ятаємо наші переговори, пам'ятаємо, що ми прямували до ЄС, хотіли бути членом вільного Заходу. Сьогодні ми є (ним, - ред.), але не забуваємо про наших побратимів, про тих, які роками були разом з нами за "залізною завісою" і які до цієї демократії, до того, щоб бути частиною Західної Європи, прямують. І тому я завжди повторюю: двері до ЄС мають бути відкритими, держави, які хочуть вступити до ЄС, повинні мати перспективу, що будуть прийняті до цієї великої спільноти", - підкреслив Дуда.

Він додав, що Польща підтримує Україну на шляху до ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебував з офіційним візитом в Україні, відвідав Київ та Одесу.

Фото: European Union