Інтеграція в енергосектор Європи неможлива без Польщі – Зеленський

Україна та Польща мають зміцнювати енергетичну безпеку Європейського континенту, у тому числі шляхом диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на українсько-польському економічному форумі в Одесі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Поглиблення економічних зв’язків та економічна інтеграція з державами Європейського Союзу – це шлях, який свого часу успішно проходила Польща. І сьогодні ми рухаємось тим самим шляхом, розраховуючи на підтримку Польщі», – сказав Зеленський.

Одним з важливих елементів він назвав співпрацю в галузі енергетики, авіакосмічній сфері, обороні, туризмі, ІТ-індустрії.

«Разом з Польщею ми маємо зміцнювати енергетичну безпеку Європейського континенту. Ця взаємодія – важливий елемент спільної безпеки та диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. А повна інтеграція України у європейський енергетичний сектор неможлива без підтримки та співпраці з нашими польськими партнерами», – зазначив Президент.

Також, за його словами, Польща відіграє провідну роль в ініціативі «Трьох морів», інфраструктурних проєктах Via Carpatia, Via Baltica.

«Переконаний, ми можемо й повинні бути близькими партнерами в реалізації цих та інших важливих регіональних інфраструктурних проєктів», – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з Президентом Польщею Анджеєм Дудою перебувають в Одесі, де взяли участь в українсько-польському економічному форумі.

Фото: www.president.gov.ua