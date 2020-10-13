Україна та Польща спільно розвиватимуть транспортний коридор Гданськ - Чорне море для збільшення обсягів торгівлі.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на Українсько-польському економічному форумі в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для збільшення обсягу торгівлі між Польщею та Україною ми започатковуємо співпрацю з розвитку транспортного коридору Гданськ - Чорне море і сьогодні буде підписаний меморандум між Адміністрацією морських портів (України - ред.) та правлінням морського порту Гданськ", - сказав Криклій.

Він додав, що Україна і Польща мають спільну амбітну мету активно розвиватись і це буде виходити значно швидше через реалізацію спільного транзитного та інфраструктурного потенціалу.

"Серед пріоритетів наших - розбудова транспортного коридору між Балтійським і Чорним морем і вже багато зроблено цього року", - зауважив Криклій.

Він додав, що в рамках реалізації президентської програми "Велике будівництво" в Україні будують 6 тисяч кілометрів доріг, з яких 4 тис. км доріг - державного значення, в тому числі 5 млрд грн виділили на будівництво міжнародного транспортного коридору "Go highway" і вже понад 100 км доріг цього проєкту побудували та відремонтували цього року.

"Наступного року розпочнеться велика реконструкція траси М-05 Київ - Одеса і там теж частина проєкту Gohighway, а це власне поєднання нашого Балтійського і Чорного моря, поєднання Гданська і портів великої Одеси", - наголосив міністр.

Польща і Україна є стратегічними партнерами, зауважив він, і запросив польський бізнес брати участь у інвестиційних проєктах в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда перебувають в Одесі, де беруть участь в Українсько-польському економічному форумі.