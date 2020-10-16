Катастрофа літака МАУ: Єнін зустрівся з послами країн Міжнародної групи

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін напередодні другого туру перемовин з Іраном узгодив наступні кроки з послами країн Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.

Як передає Укрінформ, про це дипломат повідомив у Фейсбуці.

"Традиційна зустріч з послами, громадяни яких загинули внаслідок збиття Іраном українського літака в січні цього року. Звірили годинники та узгодили наступні кроки. Наша спільна мета - встановлення справедливості для всіх рідних загиблих", - написав Єнін.

Як повідомляв Укрінформ, посол Ірану в Україні Манучехр Мораді в інтерв’ю агентству розповів, що іранська сторона вручила ноту Посольству України в Тегерані й запропонувала для проведення другого туру перемовин період із 18 до 21 жовтня. Міністерство закордонних справ підтвердило Ірану згоду провести перемовини у запропоновані дати.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака МАУ.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

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2 липня країни Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 підписали сьогодні Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Ісламською Республікою Іран.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Фото: Eugene Enin, Facebook