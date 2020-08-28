Канада вимагає від Ірану детального розслідування збиття літака МАУ

Оприлюднений Іраном короткий звіт за інформацією “чорних скриньок” збитого літака МАУ є поверховим та не відповідає на ряд важливих запитань.

Про це в Оттаві заявила глава Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це не остаточний звіт стосовно безпеки польоту, а радше короткий підсумок даних, отриманих із бортових самописців минулого місяця у Парижі, що відповідає висновкам, яких детективи Управління дійшли, коли спостерігали за переписуванням даних “чорних скриньок” у Франції”, - сказав Фокс.

Вона наголосила, що “розслідування далеке від завершення, оскільки ще залишається багато важливих запитань, які потребують відповідей”.

Зокрема, канадських експертів дуже цікавить, чому після запуску ракет по Іраку, іранський авіаційний простір залишався відкритим; як цивільні авіакомпанії вирішували продовжити польоти, знаючи про ракетні удари; і які людські та організаційні фактори стояли за кожним із рішень, що призвели до трагедії.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий вночі 8 січня в Ірані – невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

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Спочатку влада Ірану не визнавала факт катастрофи, але через деякий час підтвердила, що літак помилково збили протиповітряні сили країни.

На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців та 55 канадців.

Після тривалого розслідування, Іран нарешті офіційно оприлюднив дані з бортового самописця літака МАУ, які вказують, що пілоти до останнього ним керували.

Фото: АА