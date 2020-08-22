Іран готовий до переговорів щодо компенсації за збитий літак МАУ

Іран готовий до переговорів щодо компенсації за збитий літак МАУ

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Укрінформ
Іран повністю готовий до переговорів про компенсацію за збитий біля Тегерана літак МАУ.

Про це заявив глава Авіаційної організації Ірану Тураджі Зангане, повідомляє Укрінформ із посиланням на IRNA.

"Переговори з питань, пов'язаних з катастрофою українського літака, включаючи питання про компенсацію, були ключовими в цих переговорах. Наступна зустріч запланована на жовтень в Тегерані", - сказав він.

Зангане додав, що Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ: "без сумніву те, що Іран взяв на себе відповідальність за цю помилку, тому він повністю готовий до переговорів щодо компенсації".

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Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

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У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.

Фото: АА

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