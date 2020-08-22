Іран готовий до переговорів щодо компенсації за збитий літак МАУ

Іран повністю готовий до переговорів про компенсацію за збитий біля Тегерана літак МАУ.

Про це заявив глава Авіаційної організації Ірану Тураджі Зангане, повідомляє Укрінформ із посиланням на IRNA.

"Переговори з питань, пов'язаних з катастрофою українського літака, включаючи питання про компенсацію, були ключовими в цих переговорах. Наступна зустріч запланована на жовтень в Тегерані", - сказав він.

Зангане додав, що Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ: "без сумніву те, що Іран взяв на себе відповідальність за цю помилку, тому він повністю готовий до переговорів щодо компенсації".

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.

Фото: АА