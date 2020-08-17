Розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані може тривати понад п'ять років - Єнін

Як передає Укрінформ, про це Єнін сказав в інтерв'ю Цензор.Нет.

«Я точно не хотів би називати будь-яких часових орієнтирів, хоча чудово розумію, що суспільство чекає результат на вчора. Значною мірою все залежить від наявності політичної волі іранської сторони. Якщо ми подивимось на аналогічну практику розслідування інших авіаційних катастроф, згадаємо, наприклад, ситуацію зі збиттям над Чорним морем російського літака, на борту якого перебували громадяни Росії і Ізраїлю, процес врегулювання тривав близько 2 років. Якщо ми говоримо про можливість використання міжнародних судів, то там нижня планка починається з позначки 5 років», - зазначив Єнін.

При цьому він підтвердив, що ситуацію можна врегулювати в досудовому порядку.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.