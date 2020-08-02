Авіакатастрофа в Ірані: Україна наполягатиме на максимальній компенсації

Іранська сторона підтвердила свою готовність до виконання міжнародних зобов'язань у справі катастрофи літака МАУ, обсяг компенсацій родичам загиблих в авіакатастрофі в Ірані буде вираховуватися після надання Іраном усієї інформації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в ефірі телеканалу “Україна 24" сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

“М’яч наразі перебуває на іранській стороні, всіх безумовно цікавить швидкість процесу, всіх цікавить обсяг компенсацій. Хочу ще раз наголосити, що обсяг компенсацій буде вираховуватися виключно після того, як українська сторона отримає всеохоплюючу інформацію про обставини інциденту. Я побачив з боку іранської сторони готовність завершити як технічне, так і кримінальне розслідування, та притягнути винних до відповідальності”, - сказав Єнін.

Він нагадав, що органи прокуратури України так само здійснюють процесуальне керівництво в межах кримінального провадження за фактом збиття українського літака. За словами Єніна, було вже проведено зустріч керівництва офісу генерального прокурора з представникам іранської прокуратури, які входили до складу урядової делегації.

“Ми очікуємо надходження конкретної інформації, яка могла б слугувати як докази в кримінальному проваджені”, - сказав високопосадовець.

Також, за його словами, долучатися до процесу мають і керівники авіаційних служб, юристи.

Єнін додав, що українська сторона наполягатиме на максимальній сумі компенсацій.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня у Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.