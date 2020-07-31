Катастрофа літака МАУ: прокурори України та Ірану провели додаткові переговори

Катастрофа літака МАУ: прокурори України та Ірану провели додаткові переговори

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Укрінформ
Офіс генерального прокурора провів додаткові переговори з військовим прокурором Тегерана щодо розслідування авіакатастрофи рейсу PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, яка сталася 8 січня 2020 року.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"31 липня 2020 року за ініціативою заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова відбулися додаткові переговори з прокурором військової прокуратури міста Тегеран Голамаббасом Торкі та заступником керівника Апарату віце-президента Ісламської Республіки Іран Пежманом Махаммаді", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що українська та іранська сторони детально зупинилися на ході кримінальної частини розслідування щодо збиття українського літка авіакомпанії МАУ рейсу PS752 "Тегеран-Київ".

Мамедов та представники іранської делегації обговорили конкретні види та умови співробітництва для налагодження оперативного та ефективного двостороннього процесуального зв’язку.

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"Україна не може відмовитися від права розслідувати цей злочин, адже він особливо тяжкий і вчинений проти українських громадян. І це наш обов’язок як перед Україною та суспільством, так і зобов’язання в рамках міжнародного права. Тому немає іншого шляху, ніж знайти компроміс та продуктивні форми співробітництва, поважаючи принципи суверенітету та законів наших країн", - заявив Мамедов.

Заступник генерального прокурора також поінформував представників Ірану про досвід прокурорів та слідства у розслідуванні кримінальних проваджень з обмеженим доступом до території, де відбувся злочин, на кшталт збиття літака MH17.

Зазначається, що сторони висловили готовність до співробітництва та надання необхідної для слідства інформації в межах національного законодавства обох країн.

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У Офісі генпрокурора нагадали, що, окрім кримінального блоку розслідування, паралельно та незалежно ведеться й технічне, що має встановити причини падіння літака, інтереси України в ньому представляє Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації пройшли перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня у Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд у переговорах з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу "Тегеран-Київ", заплановано на жовтень.

Фото: Офіс генпрокурора

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