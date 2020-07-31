Катастрофа літака МАУ: прокурори України та Ірану провели додаткові переговори

Офіс генерального прокурора провів додаткові переговори з військовим прокурором Тегерана щодо розслідування авіакатастрофи рейсу PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, яка сталася 8 січня 2020 року.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"31 липня 2020 року за ініціативою заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова відбулися додаткові переговори з прокурором військової прокуратури міста Тегеран Голамаббасом Торкі та заступником керівника Апарату віце-президента Ісламської Республіки Іран Пежманом Махаммаді", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що українська та іранська сторони детально зупинилися на ході кримінальної частини розслідування щодо збиття українського літка авіакомпанії МАУ рейсу PS752 "Тегеран-Київ".

Мамедов та представники іранської делегації обговорили конкретні види та умови співробітництва для налагодження оперативного та ефективного двостороннього процесуального зв’язку.

"Україна не може відмовитися від права розслідувати цей злочин, адже він особливо тяжкий і вчинений проти українських громадян. І це наш обов’язок як перед Україною та суспільством, так і зобов’язання в рамках міжнародного права. Тому немає іншого шляху, ніж знайти компроміс та продуктивні форми співробітництва, поважаючи принципи суверенітету та законів наших країн", - заявив Мамедов.

Заступник генерального прокурора також поінформував представників Ірану про досвід прокурорів та слідства у розслідуванні кримінальних проваджень з обмеженим доступом до території, де відбувся злочин, на кшталт збиття літака MH17.

Зазначається, що сторони висловили готовність до співробітництва та надання необхідної для слідства інформації в межах національного законодавства обох країн.

У Офісі генпрокурора нагадали, що, окрім кримінального блоку розслідування, паралельно та незалежно ведеться й технічне, що має встановити причини падіння літака, інтереси України в ньому представляє Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації пройшли перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня у Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд у переговорах з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу "Тегеран-Київ", заплановано на жовтень.

Фото: Офіс генпрокурора