Збиття літака МАУ: Кулеба назвав три результати переговорів з Іраном

Суми компенсацій від Ірану за збиття літака Міжнародних авіаліній України PS752 поки невідомі, але Іран погодився виконати всі зобов’язання за конвенціями, учасником яких є.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відповіді на запитання, якою буде сума компенсацій, наразі немає, тому що для цього ще не настав необхідний момент. Сума не береться з неба, не береться з голови, вона є результатом врахуванням всіх чинників”, - сказав Кулеба.

Він зауважив, що переговори з іранською делегацією, яка прибула до України, завершилися пізно вночі, вони тривали 11 годин і пройшли у “конструктивному дусі”.

“Ми відзначаємо ту налаштованість на розв’язання проблем, із якою прибула іранська делегація. Є згода і розуміння того, що потрібно максимальне прозоре і неупереджене технічне розслідування з боку Ірану”, - розповів Кулеба.

За його словами, делегації вчора пройшлися по всьому спектру питань і обговорили все максимально в деталях, підсумком чого стали три головних результати.

Першим таким результатом міністр назвав те, що Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності і виплати всіх необхідних компенсацій.

Також Кулеба запевнив, що "Іран погодився виконати усі свої зобов’язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації, учасником яких він є".

“Це означає, що ми можемо будувати відповідну роботу конструктивно, і я сподіваюся, що іранська сторона дотримуватиметься цієї позиції впродовж усіх раундів перемовин”, - пояснив урядовець.

Крім того, він зазначив, що домовилися з іранською стороною структурувати подальший процес перемовин на декількох рівнях.

“Говоритимуть слідчі, говоритимуть технічні експерти, говоритимуть юристи для того, щоб визначити максимально всі обставини і всі юридичні та технічні нюанси цієї ситуації і на основі цієї інформації можна буде підраховувати вже суми компенсацій”, - додав Кулеба.

Разом з тим він нагадав, що у переговорному процесі з Іраном Україна виступає “як рушійна сила” й веде перемовини від усіх країн, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі.

“Ми налаштовані на конструктивну взаємодію з іранською стороною, якщо відповідно з їхнього боку ми спостерігатимемо таке саме ставлення. Якщо ми побачимо, що процес іде не туди, штучно затягується, ми готові до альтернативних сценаріїв. Запевняю, що ми докладемо всіх зусиль і ми готові до того, щоб будь-яким шляхом забезпечити справедливість і відшкодування всіх збитків та виплату компенсацій”, - наголосив міністр.

Як повідомлялося, у Києві 29 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.