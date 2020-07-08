Україна поки не буде звертатися до суду ООН у справі збитого в Ірані літака — Єнін

Міністерство закордонних справ наразі не розглядає варіант звернення до міжнародного суду ООН у справі збиття літака МАУ над Тегераном.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю "ВВС News Україна".

"На сьогоднішній момент звернення до міжнародного суду ООН не розглядається. Є відповідний алгоритм, і звернення до суду є крайнім засобом захисту наших інтересів. Я дуже хотів би вірити, що ми досягнемо результатів у позасудовому порядку з іранською стороною", - сказав дипломат.

За словами Єніна, Україна на даному етапі налаштована на конструктивний і максимально швидкий переговорний процес з іранською стороною.

Київ закликає іранську сторону якомога швидше розпочати переговори, а також провести прозоре і об'єктивне розслідування трагедії. "Ми будемо намагатися використати саме цей напрямок (дипломатичний - ред.) по-максимуму, саме про це ми говорили з іншими постраждалими країнами", - зауважив Єнін.

Заступник міністра закордонних справ також нагадав, що іранська сторона висловила обіцянку 20 липня відправити "чорні скриньки" до Франції. "Я вважаю, це був би хороший результат - з огляду на необхідність використання в цьому процесі найбільш фахових спеціалістів та відповідного устаткування", - сказав Єнін.

За його словами, Франція володіє передовими технологіями, а тому є всі підстави довіряти її висновкам. До того ж у вивченні "чорних скриньок" будуть брати участь українські фахівці. "Наразі ми узгодили список з двох людей. Ці обмеження пов'язані з ситуацією через пандемію, з урахуванням цього французька сторона висунула доволі суворі умови і обмеження, які мають супроводжувати цей процес", - зазначив дипломат.

За його словами, вивчення скриньок триватиме кілька днів і якщо справді 20 липня їх доставлять до Франції, то до 25 липня вже можуть бути результати.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні було збито літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та екіпаж. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою щодо збитого літака МАУ.